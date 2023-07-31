Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина arrow

У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина

31 липня 2023 13:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина
Люди біля постраждалого житлового будинку. Фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень. 

Про це повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Скільки людей вдалося врятувати

Бійці ДСНС врятували трьох людей, серед них дитину 2013 року народження. Також рятувальники евакуювали 30 осіб.

Немає опису світлини.
Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України
На зображенні може бути: пожежна драбина
Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України

"Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 од. техніки. Роботи тривають", — додали у повідомленні.

На зображенні може бути: 7 людей
Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України

Своєю чергою журналісти "Суспільне" повідомляють вже про п'ятьох жертв. 

На зображенні може бути: позашляховик та текст
Дитяча машинка на місці удару. Фото: ДСНС України
На зображенні може бути: вогонь та пожежна драбина
Наслідки ракетного удару у Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

Що відомо про російську атаку

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 31 поранену людину.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російські обстріли.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз