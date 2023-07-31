У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина

Люди біля постраждалого житлового будинку. Фото: Сергій Лисак

Через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень.

Про це повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Бійці ДСНС врятували трьох людей, серед них дитину 2013 року народження. Також рятувальники евакуювали 30 осіб.

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України

"Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 од. техніки. Роботи тривають", — додали у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі. Фото: ДСНС України

Своєю чергою журналісти "Суспільне" повідомляють вже про п'ятьох жертв.

Дитяча машинка на місці удару. Фото: ДСНС України

Наслідки ракетного удару у Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

Що відомо про російську атаку

Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 31 поранену людину.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російські обстріли.