У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих, серед них дитина
Через російський ракетний удар по Кривому Рогу відомо вже про чотирьох загиблих, серед них 10-річна дитина. Також 43 людини зазнали поранень.
Про це повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Скільки людей вдалося врятувати
Бійці ДСНС врятували трьох людей, серед них дитину 2013 року народження. Також рятувальники евакуювали 30 осіб.
"Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 од. техніки. Роботи тривають", — додали у повідомленні.
Своєю чергою журналісти "Суспільне" повідомляють вже про п'ятьох жертв.
Що відомо про російську атаку
Сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворожі ракети влучили в багатоповерхівку та навчальний заклад.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 31 поранену людину.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російські обстріли.