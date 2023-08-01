Российские обстрелы вызвали более 1300 пожаров на прошлой неделе, — ГСЧС

Сотрудник ГСЧС гасит пожар, возникший из-за обстрела. Фото: Comments

В течение прошлой недели спасатели совершили 8600 выездов, во время которых ликвидировали более 1300 пожаров, вызванных обстрелами. Зафиксировано около 500 обстрелов населенных пунктов в 16 областях.

Об этом пресс-секретарь ГСЧС сообщил во время брифинга в Military Media Center .

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Ситуация из-за российских обстрелов остается сложной

Из-за обстрелов со стороны российских окупантов самые сложные ситуации сохраняются в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях".

Всего на прошлой неделе подразделениями ГСЧС было совершено 8 600 выездов, в ходе которых спасены жизни 103 людям и ликвидировано более 1300 пожаров.

Спасателям также удалось предотвратить уничтожение огнем 313 зданий. В общей сложности было обеспечено реагирование на около 3000 опасных событий.

Ранее мы сообщали, что из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.

За сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.