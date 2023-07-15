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Російські офіцери незадоволені військовим керівництвом, — британська розвідка

15 липня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські офіцери незадоволені військовим керівництвом, — британська розвідка
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські офіцери все більше незадоволені своїм військовим керівництво. Вони критикують міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Критика військового керівництва РФ

Аналітики проаналізували ситуацію зі звільненням генерала РФ Івана Попова. Він командував військами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

Британська розвідка повідомляє, що цей інцидент особливо привертає увагу, адже генерала звільнили через критику міністра оборони Шойгу. Коментарі Попова свідчать про невдоволення офіцерів російської армії.

До того ж висловлювання генерала РФ схожі на заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Пряма критика з боку підлеглих, ймовірно, стає все більшою проблемою для міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Герасимова", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник генштабу РФ Валерій Герасимов, імовірно, відсторонив генерал-майора Попова від командування армією через наказ Кремля про унеможливлення критики військово-політичного керівництва Росії. Сам демарш Івана Попова свідчить про руйнування військової вертикалі у РФ.

Також ми писали, що перебої в роботі російського командування, яке контролює окупантів на півдні України, матимуть вплив на сили РФ. Несподіване звільнення генерал-майора Івана Попова може тимчасово порушити контроль загарбників у районах ТОТ.

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