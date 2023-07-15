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Российские офицеры недовольны военным руководством, — британская разведка

15 июля 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские офицеры недовольны военным руководством, — британская разведка
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские офицеры все больше недовольны своим военным руководством. Они критикуют министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает британская разведка.

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Критика военного руководства РФ

Аналитики проанализировали ситуацию с увольнением генерала РФ Ивана Попова. Он командовал войсками 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении.

Британская разведка сообщает, что этот инцидент особенно привлекает внимание, ведь генерала уволили из-за критики министра обороны Шойгу. Комментарии Попова свидетельствуют о недовольстве офицеров российской армии.

К тому же высказывания генерала РФ похожи на заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", — говорится в сообщении.

Напомним, глава генштаба РФ Валерий Герасимов, предположительно, отстранил генерал-майора Попова от командования армией из-за приказа Кремля о невозможности критики военно-политического руководства России. Сам демарш Ивана Попова свидетельствует о разрушении военной вертикали в РФ.

Также мы писали, что перебои в работе российского командования, контролирующего оккупантов на юге Украины, повлияют на силы РФ. Неожиданное увольнение генерал-майора Ивана Попова может временно нарушить контроль захватчиков в районах ВОТ.

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