Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС, — Энергоатом

Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом/Telegram

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции готовятся блокировать персонал станции. Вероятно, людей не отпустят после одной из рабочих смен.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Читайте также:

Почему оккупанты готовятся блокировать персонал на ЗАЭС

Отмечается, что российские оккупанты готовятся долго держать персонал в заложниках, опасаясь контрнаступления ВСУ и учитывая сильный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации станции.

"Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что подобный "трюк" оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

Что известно о Запорожской АЭС

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.