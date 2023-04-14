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Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС, — Энергоатом

14 апреля 2023 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские оккупанты готовятся блокировать персонал на Запорожской АЭС, — Энергоатом
Оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом/Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции готовятся блокировать персонал станции. Вероятно, людей не отпустят после одной из рабочих смен.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Почему оккупанты готовятся блокировать персонал на ЗАЭС

Отмечается, что российские оккупанты готовятся долго держать персонал в заложниках, опасаясь контрнаступления ВСУ и учитывая сильный дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации станции.

"Захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что подобный "трюк" оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации.

Что известно о Запорожской АЭС

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают украинские города.

В конце 2022 года захватчики заблокировали пропуска на ЗАЭС работникам, не подписавшим трудовой договор с оккупационными властями.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.

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