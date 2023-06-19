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Російські окупанти масовано обстріляли Херсон: фото та відео наслідків

19 червня 2023 10:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти нещадно обстріляли Херсон: фото та відео наслідків
Пожежники у Херсоні. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Минулої ночі російські окупанти обстрілювали Херсон. Через це сталося одразу декілька пожеж.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Де сталися пожежі

Спочатку надійшло повідомлення про загорання газового резервуару на одній із заправок міста. Також ще одна пожежа виникла на території одного з підприємств. 

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Пожежа у Херсоні. Фото: ДСНС України
Возможно, это изображение осветительное оборудование и огонь
Пожежа у Херсоні. Фото: ДСНС України

Відомо, що там горіли склади, виставкові зали та господарчі споруди. До пожежі залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Возможно, это изображение 1 человек, скорая помощь и текст
Рятувальник у Херсоні. Фото: ДСНС України
Возможно, это изображение 2 человека и огонь
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС України
Возможно, это изображение 2 человека, осветительное оборудование и литейный завод
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС України

"Коли вся Україна відновлює життєзабезпечення після підриву окупантами Каховської ГЕС, терористи продовжують щоденно обстрілювати місто… Херсон. Нічний обстріл. Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж у межах міста під загрозою повторних обстрілів", — наголосив голова ДСНС Сергій Крук.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС України
Возможно, это изображение 3 человека
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС України
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Рятувальник у Херсоні. Фото: ДСНС України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак показав відео, де рятувальники боряться з пожежами у місті.

"Російські терористи здійснили обстріли цивільних об‘єктів. Була ліквідована пожежа 10 маршрутних автобусів. Також пошкоджено екскаватор ГУ ДСНС Одеської області", — написав він. 

Обстріли Херсонщини

Минулої доби російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Армія РФ лише по Херсону випустила 29 снарядів. Росіяни обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, серед них одна дитина.

Нагадаємо, раніше у Херсоні вісім "поплічників" Кремля отримали підозри від Служби безпеки України. Пропагандистів звинувачують у створенні проросійського телеканалу "Таврія" та співпраці з країною-агресором.

 

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