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Российские оккупанты массированно обстреляли Херсон: фото и видео последствий

19 июня 2023 10:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские оккупанты беспощадно обстреляли Херсон: фото и видео последствий
Пожарные в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Минувшей ночью российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за этого произошло сразу несколько пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Где произошли пожары

Сначала поступило сообщение о возгорании газового резервуара на одной из заправок города. Также еще один пожар возник на территории одного из предприятий.

Возможно, это изображение 1 человек, скорая помощь и огонь
Пожар в Херсоне Фото: ГСЧС Украины
Возможно, это изображение
Пожар в Херсоне Фото: ГСЧС Украины

Известно, что там горели склады, выставочные залы и хозпостройки. К пожару привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники.

Возможно, это изображение 1 человек, скорая помощь и текст
Спасатель в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины
Возможно, это изображение 2 человека и огонь
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Украины
Возможно, это изображение 2 человека, осветительное оборудование и литейный завод
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Украины

"Когда вся Украина восстанавливает жизнеобеспечение после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, террористы продолжают ежедневно обстреливать город... Херсон. Ночной обстрел. Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров в пределах города под угрозой повторных обстрелов", — подчеркнул глава ГСЧС Сергей Крук.

Возможно, это изображение 1 человек, скорая помощь и огонь
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Украины
Возможно, это изображение 3 человека
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Украины
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Спасатель в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео, где спасатели борются с пожарами в городе.

"Российские террористы произвели обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов. Также поврежден экскаватор ГУ ГСЧС Одесской области", — написал он.

Обстрелы Херсона

За прошедшие сутки российские оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

Армия РФ только по Херсону выпустила 29 снарядов. Россияне обстреливали жилые кварталы населённых пунктов Херсонщины. В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Напомним, ранее в Херсоне восемь "приспешников" Кремля получили подозрения от Службы безопасности Украины. Пропагандистов обвиняют в создании пророссийского телеканала "Таврия" и сотрудничестве со страной-агрессором.

 

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