Российские оккупанты беспощадно обстреляли Херсон: фото и видео последствий

Российские оккупанты массированно обстреляли Херсон: фото и видео последствий
Минувшей ночью российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за этого произошло сразу несколько пожаров.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Где произошли пожары
Сначала поступило сообщение о возгорании газового резервуара на одной из заправок города. Также еще один пожар возник на территории одного из предприятий.
Известно, что там горели склады, выставочные залы и хозпостройки. К пожару привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники.
"Когда вся Украина восстанавливает жизнеобеспечение после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, террористы продолжают ежедневно обстреливать город... Херсон. Ночной обстрел. Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров в пределах города под угрозой повторных обстрелов", — подчеркнул глава ГСЧС Сергей Крук.
Глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео, где спасатели борются с пожарами в городе.
"Российские террористы произвели обстрелы гражданских объектов. Был ликвидирован пожар 10 маршрутных автобусов. Также поврежден экскаватор ГУ ГСЧС Одесской области", — написал он.
Обстрелы Херсона
За прошедшие сутки российские оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.
Армия РФ только по Херсону выпустила 29 снарядов. Россияне обстреливали жилые кварталы населённых пунктов Херсонщины. В результате российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.
Напомним, ранее в Херсоне восемь "приспешников" Кремля получили подозрения от Службы безопасности Украины. Пропагандистов обвиняют в создании пророссийского телеканала "Таврия" и сотрудничестве со страной-агрессором.