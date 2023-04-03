Яка ситуація в Бахмуті станом на 3 квітня, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника

Російські окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут, намагаючись взяти його під повний контроль. Українські захисники не здають позиції.

Про це інформує Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак ворога.

"Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Єрмак закликав не вірити російським фейкам про захоплення Бахмута. Українські військові все ще воюють на зруйнованих вулицях.

Також ми писали, що відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобровка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.