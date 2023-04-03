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Російські окупанти не припиняють штурмувати Бахмут: Генштаб розповів про ситуацію в місті

3 квітня 2023 19:01
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Яка ситуація в Бахмуті станом на 3 квітня, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут, намагаючись взяти його під повний контроль. Українські захисники не здають позиції.

Про це інформує Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі

Зазначається, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак ворога. 

"Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що Єрмак закликав не вірити російським фейкам про захоплення Бахмута. Українські військові все ще воюють на зруйнованих вулицях.

Також ми писали, що відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобровка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.

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