Яка ситуація в Бахмуті станом на 3 квітня, - Генштаб

Російські окупанти не припиняють штурмувати Бахмут: Генштаб розповів про ситуацію в місті
Російські окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут, намагаючись взяти його під повний контроль. Українські захисники не здають позиції.
Про це інформує Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак ворога.
"Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що Єрмак закликав не вірити російським фейкам про захоплення Бахмута. Українські військові все ще воюють на зруйнованих вулицях.
Також ми писали, що відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобровка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.