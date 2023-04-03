Какая ситуация в Бахмуте на 3 апреля, - Генштаб

Российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут: Генштаб рассказал о ситуации в городе
Российские оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут, пытаясь взять его под полный контроль. Украинские защитники не сдают позиции.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак врага.
"От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, что Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута. Украинские военные все еще сражаются на разрушенных улицах.
Также мы писали, что известный в Полтавской области тренер боевых единоборств Алексей Белобровка погиб в Донецкой области. Украинский военнослужащий пожертвовал собой во время обороны Бахмута.