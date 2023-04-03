Какая ситуация в Бахмуте на 3 апреля, - Генштаб

Подразделения Сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника

Российские оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут, пытаясь взять его под полный контроль. Украинские защитники не сдают позиции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак врага.

"От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута. Украинские военные все еще сражаются на разрушенных улицах.

Также мы писали, что известный в Полтавской области тренер боевых единоборств Алексей Белобровка погиб в Донецкой области. Украинский военнослужащий пожертвовал собой во время обороны Бахмута.