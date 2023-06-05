Російські окупанти обстріляли Балаклію: є загиблий, багато поранених

Обстріл Балаклії

Російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Також відомо про вісім поранених. На місці події працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, раніше масштабна артилерійська атака противника обрушилася на населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області. О 4:30 ранку супротивник здійснив мінометний обстріл села Івашки у Богодухівському районі, внаслідок чого загинув 67-річний чоловік.