Російські окупанти обстріляли Балаклію: є загиблий, багато поранених
Російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також відомо про вісім поранених. На місці події працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, раніше масштабна артилерійська атака противника обрушилася на населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області. О 4:30 ранку супротивник здійснив мінометний обстріл села Івашки у Богодухівському районі, внаслідок чого загинув 67-річний чоловік.