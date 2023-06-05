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Российские оккупанты обстреляли Балаклею: есть погибший, много раненых

5 июня 2023 18:39
- Карина Бовсуновская
Российские оккупанты обстреляли Балаклею: есть погибший, много раненых
Обстріл Балаклії
- Карина Бовсуновская

Российские окупанты обстреляли Балаклею на Харьковщине. Пока известно об одном погибшем мужчине.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Также известно о восьми раненых. На месте происшествия работают все профильные службы.

Напомним, ранее масштабная артиллерийская атака противника обрушилась на населённые пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. В 4:30 утра противник совершил минометный обстрел села Ивашки в Богодуховском районе, в результате чего погиб 67-летний мужчина.

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