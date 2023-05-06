Російські окупанти понад 30 разів обстріляли області на півночі України

Російський окупант готує снаряди для обстрілів України. Фото: росЗМІ

У суботу, 6 травня, російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Загалом ворог здійснив понад 30 обстрілів.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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У командуванні розповіли, що з 10:15 до 10:30 зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі, що на Сумщині.

Наразі про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Обстріли Чернігівської області

Порівняно з Сумщиною, Чернігівська область постраждала більше. Ворог обстріляв прикордоння майже 30 разів.

Близько 10:08 окупанти чотири рази вдарили по Красному Хуторі з гвинтокрила, а з 11:20 до 11:40 зафіксовано 13 "прильотів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст.

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Попередньо, внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку та господарчої споруди в приватному домоволодінні.

"З 12:35 до 13:19 за фіксован о 11 "прильотів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі. А з 13:10 до 13:15 окупанти двічі обстріляли з міномета 120 мм населений пункт Хрінівка", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня окупанти вдарили двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по Сумській області. Постраждали, як мінімум, п‘ятеро осіб.