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Російські окупанти понад 30 разів обстріляли області на півночі України

6 травня 2023 17:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські окупанти понад 30 разів обстріляли області на півночі України
Російський окупант готує снаряди для обстрілів України. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 6 травня, російські війська вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Загалом ворог здійснив понад 30 обстрілів.

Про це повідомили в ОК "Північ".

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Обстріли Сумської області

У командуванні розповіли, що з 10:15 до 10:30 зафіксовано чотири "прильоти", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі, що на Сумщині.

Наразі про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.     

Обстріли Чернігівської області

Порівняно з Сумщиною, Чернігівська область постраждала більше. Ворог обстріляв прикордоння майже 30 разів.

Близько 10:08 окупанти чотири рази вдарили по Красному Хуторі з гвинтокрила, а з 11:20 до 11:40 зафіксовано 13 "прильотів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Залізний Міст.

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. Попередньо, внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку та господарчої споруди в приватному домоволодінні.

"З 12:35 до 13:19 за фіксован о 11 "прильотів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Тимоновичі.  А з 13:10 до 13:15 окупанти двічі обстріляли з міномета 120  мм населений пункт Хрінівка", — йдеться у повідомленні.

 Нагадаємо, 6 травня окупанти вдарили двома керованими авіабомбами з літака СУ-35 по Сумській області. Постраждали, як мінімум, п‘ятеро осіб.

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