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Росія вкотре атакувала Сумщину керованими бомбами

6 травня 2023 09:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росія вкотре атакувала Сумщину керованими бомбами
Російський літак СУ-35. Фото: Facebook/Міноборони РФ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. За традицією, окупанти використовували літак СУ-35. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"

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Деталі

Ворог продовжує обстрілювати територію України. Сьогодні авіаційного удару зазнала Сумська область. Окупанти вдарили двома керованими авіабомбами з літака СУ-35.

"Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по населеному пункті Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється", — зазначили в ОК "Північ".

Ми також писали про те, що окупанти обстріляли ракетами міста Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства. У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли Україну майже 50 разів. Внаслідок російського терору постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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