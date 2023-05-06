Российские оккупанты более 30 раз обстреляли области на севере Украины

Российский оккупант готовит снаряды для обстрелов Украины. Фото: росСМИ

В субботу, 6 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Всего враг совершил более 30 обстрелов.

Об этом сообщили в ОК "Север".

Читайте также:

Обстрелы Сумской области

В командовании рассказали, что с 10:15 до 10:30 зафиксировано четыре "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Обстрелы Черниговской области

По сравнению с Сумской областью Черниговская пострадала больше. Враг обстрелял пригничныя почти 30 раз.

Около 10:08 оккупанты четырежды ударили по Красному Хутору из вертолета, а с 11:20 до 11:40 зафиксировано 13 "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Железный Мост.

Отмечается, что информация о потерях среди местного населения не поступала. Предварительно, в результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в частном домовладении.

"С 12:35 до 13:19 за фиксированный в 11 "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Тимоновичи. А с 13:10 до 13:15 оккупанты дважды обстреляли из миномета 120 мм населенный пункт Хреновка", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами из самолета СУ-35 по Сумской области. Пострадали как минимум пять человек.