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Российские оккупанты более 30 раз обстреляли области на севере Украины

6 мая 2023 17:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские оккупанты более 30 раз обстреляли области на севере Украины
Российский оккупант готовит снаряды для обстрелов Украины. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 6 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Всего враг совершил более 30 обстрелов.

Об этом сообщили в ОК "Север".

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Обстрелы Сумской области

В командовании рассказали, что с 10:15 до 10:30 зафиксировано четыре "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.     

Обстрелы Черниговской области

По сравнению с Сумской областью Черниговская пострадала больше. Враг обстрелял пригничныя почти 30 раз.

Около 10:08 оккупанты четырежды ударили по Красному Хутору из вертолета, а с 11:20 до 11:40 зафиксировано 13 "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Железный Мост.

Отмечается, что информация о потерях среди местного населения не поступала. Предварительно, в результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в частном домовладении.

"С 12:35 до 13:19 за   фиксированный   в 11 "прилетов", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Тимоновичи.   А с 13:10 до 13:15 оккупанты дважды обстреляли из миномета 120   мм населенный пункт Хреновка", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами из самолета СУ-35 по Сумской области. Пострадали как минимум пять человек.

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