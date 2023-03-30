Російські окупанти зайняли майже усі медичні заклади Луганської області, — голова ОВА

Російські окупанти на окупованій території

У Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично усі медичні заклади регіону. Це свідчить про величезні втрати армії рф, мобільні госпіталі не можуть впоратися із такою кількістю поранених.

Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Роман Власенко.

Всі лікарні — окупантам

За словами голови Луганської ОВА, російські окупанти забрали під власні потреби практично усі медичні заклади регіону.

Це, на думку Власенка, свідчить про величезні втрати росіян, бо місць у мобільних госпіталях для поранених уже не вистачає.

Відомо, що російські загарбники зайняли лікарні в окупованих під час повномасштабної війни Новопскові, Старобільську, Марківці та Лисичанську.

Окупація житла у Сєвєродонецьку

Крім медичних закладів, російські окупанти захоплюють і житло громадян України.

Так, відомо, що у захопленому минулого року Сєвєродонецьку уже майже половина житлового фонду зайнята військовослужбовцями російської федерації.

Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що на Луганщині окупанти зазнають масштабних втрат. З 17 по 21 березня кількість смертей серед поранених загарбників різко зросла, також збільшилась кількість ліжко-місць у наявних шпиталях.

Фото з російських ЗМІ