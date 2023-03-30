Російські окупанти зайняли майже усі медичні заклади Луганської області, — голова ОВА
У Луганській області російські окупаційні війська зайняли практично усі медичні заклади регіону. Це свідчить про величезні втрати армії рф, мобільні госпіталі не можуть впоратися із такою кількістю поранених.
Про це в ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Роман Власенко.
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Всі лікарні — окупантам
За словами голови Луганської ОВА, російські окупанти забрали під власні потреби практично усі медичні заклади регіону.
Це, на думку Власенка, свідчить про величезні втрати росіян, бо місць у мобільних госпіталях для поранених уже не вистачає.
Відомо, що російські загарбники зайняли лікарні в окупованих під час повномасштабної війни Новопскові, Старобільську, Марківці та Лисичанську.
Окупація житла у Сєвєродонецьку
Крім медичних закладів, російські окупанти захоплюють і житло громадян України.
Так, відомо, що у захопленому минулого року Сєвєродонецьку уже майже половина житлового фонду зайнята військовослужбовцями російської федерації.
Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що на Луганщині окупанти зазнають масштабних втрат. З 17 по 21 березня кількість смертей серед поранених загарбників різко зросла, також збільшилась кількість ліжко-місць у наявних шпиталях.
Фото з російських ЗМІ