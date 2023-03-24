Серед поранених росіян різко зросла кількість смертей: у Генштабі назвали причини

Окупанти зазнають значних втрат

На Луганщині окупанти зазнають масштабних втрат. З 17 по 21 березня кількість смертей серед поранених загарбників різко зросла, також збільшилась кількість ліжко-місць у наявних шпиталях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Смертність окупантів

Так, через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противник збільшив кількість ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області.

Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400.

Водночас всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію російської федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

Також відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Нагадаємо, нещодавно офіцер США Ден Райс розповів, скільки солдатів щомісяця втрачає рф. На фронті щомісяця гине близько 25 тисяч російських окупантів.