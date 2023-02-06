Армія рф та вагнерівці під Бахмутом не взаємодіють між собою, заявив Генштаб

Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті
Російські окупаційні війська продовжують наступ на Донбасі та сході Харківської області. Але в районі Бахмута підрозділи збройних сил рф та угруповання ПВК "Вагнер" не взаємодіють між собою.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні з фронтів російсько-української війни Генеральний штаб Збройних сил України.
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Російський наступ без координації
У Генштабі зазначили, що росіяни продовжують наступати на території Донецької та Луганської областей, зокрема, на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямку.
Втім, як дізналася українська розвідка, в районі Бахмута повністю відсутня координація та взаємодія між військовослужбовцями офіційної російської армії та найманцями приватної військової компанії "Вагнер".
Успіхи Сил оборони
Українська авіація за минулу добу завдала дев’ять ударів по позиціях російських окупаційних військ.
Крім того, був виявлений і уражений один зенітно-ракетний комплекс російської армії.
Наземні війська ЗСУ (артилерія та ракетні підрозділи) обстріляли вісім місць зосередження окупаційних підрозділів.
Також були обстріляні пункт управління російськими військами та склад боєприпасів.
Нагадаємо, що президент росії володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця лютого.
Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.
Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.
Також у Інституті зазначили, що можливий новий великий наступ окупаційної армії достроково завершиться у квітні, під час сезону весняних дощів.
Після чого Україна, яка саме отримає західні танки, зможе піти у власний контрнаступ у кінці весни чи на початку літа.
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ