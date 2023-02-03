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​​​​​​​Путін наказав захопити Донбас до березня: ISW оцінив шанси російської армії

3 лютого 2023 07:32
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Путін переоцінив шанси окупаційної армії захопити увесь Донбас до березня, вважає ISW
Американські експерти не бачать жодних ознак майбутнього успіху росіян
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей. Але реальних передумов для такого успіху немає, окупаційна армія не відновила свою бойову потужність.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського воєнного конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Вимога путіна

У свіжому звіті Інституту згадуються слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка про те, що президент росії володимир путін поставив перед окупаційною армією завдання захопити усю територію Донецької і Луганської областей до березня.

Для цього нібито окупанти перекидають ударні групи, підрозділи, озброєння та військову техніку в Луганську область.

Путін переоцінив можливості своєї армії

Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.

Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.

Коли захлинеться новий російський наступ

Також у Інституті зазначили, що можливий новий великий наступ окупаційної армії достроково завершиться у квітні, під час сезону весняних дощів.

Після чого Україна, яка саме отримає західні танки, зможе піти у власний контрнаступ у кінці весни чи на початку літа.

Нагадаємо, що, за інформацією української розвідки, президент рф володимир путін дав наказ своїм військам повністю окупувати Донецьку та Луганську області. За планом кремля, вони мають це зробити до березня.

Фото: Pixabay

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