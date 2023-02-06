Армия рф и вагнеровцы под Бахмутом не взаимодействуют между собой, заявил Генштаб

Вооруженные силы Украины нанесли многочисленные удары по позициям россиян

Российские оккупационные войска продолжают наступление на Донбассе и на востоке Харьковской области. Но в районе Бахмута подразделения вооруженных сил россии и группировки ЧВК "Вагнер" не взаимодействуют между собой.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке с фронтов российско-украинской войны Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российское наступление без координации

В Генштабе отметили, что россияне продолжают наступать на территории Донецкой и Луганской областей, в частности, в Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлении.

Впрочем, как узнала украинская разведка, в Бахмуте полностью отсутствует координация и взаимодействие между военнослужащими официальной российской армии и наемниками частной военной компании "Вагнер".

Успехи Сил обороны

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла девять ударов по позициям российских оккупационных войск.

Кроме того, был обнаружен и поражен один зенитно-ракетный комплекс российской армии.

Наземные войска ВСУ (артиллерия и ракетные подразделения) обстреляли восемь мест сосредоточения оккупационных подразделений.

Также были обстреляны пункт управления российскими войсками и склад боеприпасов.

Напомним, что президент россии владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца февраля.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Также в Институте отметили, что возможное новое большое наступление оккупационной армии досрочно завершится в апреле, во время сезона весенних дождей.

После чего Украина, которая как раз получит западные танки, сможет пойти в собственное контрнаступление в конце весны или начале лета.

Фото: Facebook Генштаба ВСУ