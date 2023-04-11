Російські пропагандисти показали відновлений Маріуполь, але одразу піймалися на брехні
Пропагандисти рф почали поширювати у соціальних мережах фейк про знищений ними Маріуполь. На відео з нібито "відновленими" районами міста, які армія рф під час свого повномасштабного вторгнення буквально зрівняла із землею.
Про це інформує New Voice.
"Відновлений" Маріуполь
У відео замість Маріуполя зображено житловий масив "Вітер змін" у Санкт-Петербурзі. На це одразу звернули увагу користувачі соцмереж. Навіть самі росіяни шоковані тим, що кремлівський режим намагається їх обдурити настільки незграбним фейком.
Користувачі ж з України анітрохи не здивовані цинізмом російської пропаганди, і зазначають, що її деградація сягнула безпрецедентного рівня.
Мариуполь! Год после освобождения от укронацизма. pic.twitter.com/iJiHsIRhxn— oksana kravtsova (@KravtsovaO) April 10, 2023
Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі щодня відбуваються руйнування будівель. Прикладом тому служать будинки по проспекту Металургів та вулиці Маміна-Сибіряка, які тепер являють собою лише каміння та ями.