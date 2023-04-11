Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Российские пропагандисты показали восстановленный Мариуполь, но сразу попались на лжи arrow

Российские пропагандисты показали восстановленный Мариуполь, но сразу попались на лжи

11 апреля 2023 22:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Российские пропагандисты показали восстановленный Мариуполь, но сразу попались на лжи
Жилищный массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге, который выдавали за Мариуполь. Фото: Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Пропагандисты россии начали распространять в социальных сетях фейк об уничтоженном ими Мариуполя. На видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия рф во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Об этом информирует New Voice.

Читайте также:

"Восстановленный" Мариуполь

В видео вместо Мариуполя изображен жилой массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге. На это сразу обратили внимание пользователи соцсетей. Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается их обмануть столь неловким фейком.

Пользователи же из Украины ничуть не удивлены цинизмом российской пропаганды, отмечая, что ее деградация достигла беспрецедентного уровня.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе ежедневно происходит разрушение зданий. Пример тому служат дома по проспекту Металлургов и улице Мамина-Сибиряка, которые теперь представляют собой только камни и ямы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB