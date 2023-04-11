Российские пропагандисты показали восстановленный Мариуполь, но сразу попались на лжи

Жилищный массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге, который выдавали за Мариуполь. Фото: Twitter

Пропагандисты россии начали распространять в социальных сетях фейк об уничтоженном ими Мариуполя. На видео с якобы "восстановленными" районами города, которые армия рф во время своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Об этом информирует New Voice.

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"Восстановленный" Мариуполь

В видео вместо Мариуполя изображен жилой массив "Ветер перемен" в Санкт-Петербурге. На это сразу обратили внимание пользователи соцсетей. Даже сами россияне шокированы тем, что кремлевский режим пытается их обмануть столь неловким фейком.

Пользователи же из Украины ничуть не удивлены цинизмом российской пропаганды, отмечая, что ее деградация достигла беспрецедентного уровня.

Мариуполь! Год после освобождения от укронацизма. pic.twitter.com/iJiHsIRhxn — oksana kravtsova (@KravtsovaO) April 10, 2023

Напомним, что в оккупированном Мариуполе ежедневно происходит разрушение зданий. Пример тому служат дома по проспекту Металлургов и улице Мамина-Сибиряка, которые теперь представляют собой только камни и ямы.