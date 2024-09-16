Фейк про удар ЗСУ по дитячій установі — Росія поширює дезінформацію

Руйнування внаслідок удару по "Охматдиту". Фото: Ігор Клименко

Російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що Україна нібито збирається завдати удару по дитячому садку або лікарні на території, яка не окупована російськими військами. Можливо, ця брехня шириться для того, щоб створити підгрунтя для нового теракту з боку окупантів.

Неправдиву інформацію ширять росЗМІ з посиланням на Службу зовнішньої розвідки країни-агресора.

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Російські пропагандисти намагаються переконати передусім власну громадськість, що Україна готує удар по власні території, а саме по дитячому садку та або лікарні.

"Керівництво України розраховує таким чином підняти бойових дух ЗСУ, обгрунтувати зняття Заходом обмежень на використання ракет в глибині Росії, залучити підтримку країн глобального Півдня", — заявили пропагандисти.

Також пропагандисти намагаються переконати громадську думку у своїй країні, що через цей "теракт" США знайдуть привід посилити санкції проти союзників Росії — Ірану та Північної Кореї, які постачають ракети Росії

Поширений росіянами фейк. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні та після російського удару по лікарні "Охматдит" в Києві 8 липня, пропагандисти держави-агресора активно ширили неправдиву інформацію про цю трагедію, намагаючись звинуватити в ній Україну та її військових.