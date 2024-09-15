Пропозиція Зеленського щодо припинення вогню — у президента розвіяли фейки Bild

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Матеріал німецького Bild про те, що Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати припинення вогню на певних ділянках фронту, — фейк. Україна проти будь-якого заморожування війни.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

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"Bild поширив фейк. План перемоги видання не бачило, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", — наголосив Литвин.

Він додав, що "Мінськ-3" або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує, а Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях українська влада про це говорить.

"І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення", — підкреслив радник президента з комунікацій.

Що передувало

У суботу, 14 вересня, видання Bild заявило, що найближчими тижнями президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до США, де зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Під час зустрічі він представить йому план перемоги України, який нібито включає пункт припинення вогню на деяких ділянках лінії фронту.

"Зеленський тепер хоче скласти все на одну карту і спробувати досягти перелому на полі бою", — заявив виданню Bild військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.