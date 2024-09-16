Фейк об ударе ВСУ по детскому учреждению — Россия распространяет дезинформацию

Разрушение в результате удара по "Охматдету". Фото: Игорь Клименко

Российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что Украина якобы собирается нанести удар по детскому саду или больнице на территории, не оккупированной российскими войсками. Возможно, эта ложь ширится для того, чтобы создать основу для нового теракта со стороны оккупантов.

Неправдивую информацию распространяют росСМИ со ссылкой на Службу внешней разведки страны-агрессора.

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Российские пропагандисты пытаются убедить прежде всего собственную общественность, что Украина готовит удар по собственным территориям, а именно по детскому саду или больнице.

"Руководство Украины рассчитывает таким образом поднять боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на использование ракет в глубине России, привлечь поддержку стран глобального Юга", — заявили пропагандисты.

Также пропагандисты пытаются убедить общественное мнение в своей стране, что из-за этого "теракта" США найдут повод усилить санкции против союзников России — Ирана и Северной Кореи, поставляющих ракеты России

Распространенный россиянами фейк. Фото: скриншот

Напомним, накануне и после российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, пропагандисты государства-агрессора активно распространяли ложную информацию об этой трагедии, пытаясь обвинить в ней Украину и ее военных.