Російські пропагандисти поширюють фейк про влаштовані ЗСУ дитячі катівні

Українські діти. Ілюстративне фото: scanpix.no

Держава-терорист всіма силама намагається дезінформувати не лише росіян, а й увесь світ. Так, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що "ЗСУ облаштовують дитячі катівні".

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Фейк про дитячі катівні в Україні

Як відомо, російські пропагандисти регулярно відзеркалюють правду на свою користь і таким чином розмножують все нові і нові фейки. Так, мережею поширюється інформація про дитячі катівні в Україні.

Такий злочин скоїли росіяни на Херсонщині. Однак у нових публікаціях проросійських пропагандистів йдеться про, те що саме "ЗСУ катують дітей". Як зазначає Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI, жодних підтверджень цій інформації немає.

"Брехня: українські військовослужбовці облаштовують катівні для дітей, поки російська армія, навпаки, дітей рятує. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ. Правда: жодних доказів того, що ЗСУ катують дітей, не існує", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Центрі нагадали,що саме РФ здійснює численні злочини проти мирних жителів, зокрема й проти дітей.

"Злочини російської армії проти українських дітей доведені. Саме Росія викрадає тисячі українських дітей та займається їхнім "політичним перевихованням". Саме Росія, за даними ООН, вбила щонайменше 477 маленьких українців і скалічила ще 909. Саме російські військові ґвалтували неповнолітніх дівчат у Київській та Чернігівській областях", — повідомляє SPRAVDI.

Скриншот фейку російських ЗМІ

Важливо спростовувати такі фейки, щоб не давати РФ можливості перекласти відповідальність за власні злочини на жертв.

Нагадаємо, РФ готує новий раунд пропаганди проти України. ГУР оприлюднило методички.

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