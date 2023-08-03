Российские пропагандисты распространяют фейк об устроенных ВСУ детских пыточных

Украинские дети. Иллюстративное фото: scanpix.no

Государство-террорист всеми силами пытается дезинформировать не только россиян, но и весь мир. Так, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что "ВСУ обустраивают детские пыточные".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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Фейк о детских пыточных в Украине

Как известно, российские пропагандисты регулярно отражают правду в свою пользу и таким образом размножают все новые и новые фейки. Так, сетью распространяется информация о детских пыточных в Украине.

Такое преступление совершили россияне в Херсонской области. Однако в новых публикациях пророссийских пропагандистов говорится, что именно "ВСУ истязают детей". Как отмечает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, никаких подтверждений этой информации нет.

"Ложь: украинские военнослужащие обустраивают застенчивые для детей, пока российская армия, напротив, детей спасает. Такую информацию распространяют российские СМИ. Правда: никаких доказательств того, что ВСУ пытают детей, не существует", — говорится в сообщении.

В то же время в Центре напомнили, что именно РФ совершает многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и против детей.

"Преступления российской армии против украинских детей доказаны. Именно россия похищает тысячи украинских детей и занимается их "политическим перевоспитанием". Именно россия, по данным ООН, убила по меньшей мере 477 маленьких украинцев и искалечила еще 909. Именно российские военные насиловали несовершеннолетних девочек в Киевской и Черниговской областях" , — сообщает SPRAVDI.

Скриншот фейка российских СМИ

Важно опровергать такие фейки, чтобы не давать РФ возможности переложить ответственность за собственные преступления на жертв.

Напомним, РФ готовит новый раунд пропаганды против Украины. ГУР обнародовало методички.

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