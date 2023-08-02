Як фейкові справи РФ проти захисників можуть вплинути на процес обміну полонених

Суд над захисниками Азовсталі. Фото: рос.ЗМІ

Як відомо в РФ фабрикують "кримінальні справи" проти захисників "Азовсталі". На зустрічі з родинами полонених нацгрардійців обговорили цю проблему.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також:

Чи можуть фейкові справи проти захисників перешкоджати їх обміну

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими провели зустріч з об’єднанням родин бійців ОЗСП "Азов". З родичами полонених і зниклих безвісти нацгвардійців спілкувалися представники Коордштабу та Національної гвардії.

На заході обговорили питання сфабрикованих проти азовців так званих "кримінальних справ".

"Що стосується фейкових "кримінальних справ", які порушені проти наших оборонців, або яким винесені "вироки" судів РФ, це не є перешкодою для залучення до процесів обміну", — зазначив представник Коордштабу.

Серед інших питань порушили тему труднощів під час перемовин про обмін військовополонених та алгоритмів їх здійснення.

"Не зважаючи на перешкоди під час перемовин про обмін, українська сторона застосовує всі можливі ресурси для організації обмінів", — йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом.

Також додому після 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

Водночас ми писали, чи зобов'язані військові повертатися на службу після звільнення з полону.