Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як фейкові справи РФ проти захисників можуть вплинути на процес обміну полонених arrow

Як фейкові справи РФ проти захисників можуть вплинути на процес обміну полонених

2 серпня 2023 11:24
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Як фейкові справи РФ проти захисників можуть вплинути на процес обміну полонених
Суд над захисниками Азовсталі. Фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Як відомо в РФ фабрикують "кримінальні справи" проти захисників "Азовсталі". На зустрічі з родинами полонених нацгрардійців обговорили цю проблему.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Читайте також:

Чи можуть фейкові справи проти захисників перешкоджати їх обміну

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими провели зустріч з об’єднанням родин бійців ОЗСП "Азов". З родичами полонених і зниклих безвісти нацгвардійців спілкувалися представники Коордштабу та Національної гвардії.  

На заході обговорили питання сфабрикованих проти азовців так званих "кримінальних справ".

"Що стосується фейкових "кримінальних справ", які порушені проти наших оборонців, або яким винесені "вироки" судів РФ, це не є перешкодою для залучення до процесів обміну", — зазначив представник Коордштабу.

Серед інших питань порушили тему труднощів під час перемовин про обмін військовополонених та алгоритмів їх здійснення.

"Не зважаючи на перешкоди під час перемовин про обмін, українська сторона застосовує всі можливі ресурси для організації обмінів", — йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, Командир "Азову" Денис Прокопенко "Редіс" зустрівся з особовим складом.

Також додому після 15 місяців полону повернулись двоє прикордонників зі Зміїного. Героїв радісно зустріли в рідному місті Кілії, що на Одещини.

Водночас ми писали, чи зобов'язані військові повертатися на службу після звільнення з полону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз