Російські пропагандисти "збунтувалися" через звинувачення проти "Z-патріота" Євіча

Горлівський лікар Юрій Євіч проводив тренінги для російських військових. Фото: tksu.ru

Російська провоєнна спільнота рішуче засудила звинувачення прокремлівського активіста і члена т.зв. "Союзу добровольців Донбасу" Юрія Євіча. Йому висунули звинувачення за законом про дискредитацію ЗС рф.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як відомо, Юрій Євіч отримав звинувачення через його лекцію з тактичної медицини для співробітників Росгвардії. Хтось із присутніх на заході повідомив органам влади, що той "негативно" оцінив готовність російських військ. Євич вказав на недостатнє забезпечення окупаційних військ, зокрема медикаментами.

У відповідь на це російські "воєнкори" виступили з рішучим засудженням звинувачень проти Євіча.

Наслідки репресій Кремля за критику

На думку аналітиків ISW, дедалі ширше застосування цього нового закону в росії, ймовірно, стане джерелом зростаючого невдоволення у провоєнному інфопросторі. Ймовірно, Євич надав внутрішній російській аудиторії важливу правду про незадовільний стан російської бойової медицини і був за це заарештований, підкреслюють аналітики.

"Якщо Кремль використовує цей закон, щоб запобігти чесній критиці дій російських військ або російського уряду навіть під час внутрішніх дискусій, він ризикує повторити фундаментальні помилки, які призвели до провалу початкових російських планів і кампанії у лютому 2022 року", — наголошують експерти Інституту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські силовики відкрили справу проти відомого "Z-патріота", горлівського лікаря Юрія Євіча. Він брав участь у військових діях проти України, а також навчав російських військових тактичній медицині.