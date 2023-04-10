Лікаря-сепаратиста, який катував Романа Світана, судитимуть за “дискредитацію СВО”

Горлівський лікар Юрій Євіч прославився нацистськими висловлюваннями та участю у тортурах полонених. Фото: https://tactic-med.ru/

Російські силовики відкрили справу на "Z-патріота", горлівського лікаря Юрія Євіча, який брав участь у військових діях проти України.

Про це повідомляє телеграм-канал SOTAvision.

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Донос на Євіча написав поліцейський, який проходив у лікаря-сепаратиста курс із тактичної медицини. Поліцейському не сподобалися висловлювання Євіча про проблеми у постачанні російської окупаційної армії.

"У своєму виступі Євіч провокував створення негативної оцінки збройних сил рф у зв'язку з проведенням спеціальної військової операції. З великою ймовірністю можна припускати, що ця особа діє за вказівкою ворогів з метою дискредитації як волонтерського руху, так і ветеранів СВО", — цитує телеграм-канал висловлювання працівників навчального центру "Технології виживання", з яким співпрацював Євіч.

"А нас за що?"

Інформація про донос на Євіча обурила російських "турбопатріотів", які зазвичай дуже схвально ставляться до боротьби з "дискредитаторами" російської армії.

"Той, хто написав донос, взагалі напевно не зміг би заїхати в зону СВО, а ось Юрій Юрійович зміг. Зміг не тільки заїхати, а й потрапити на одну з найнебезпечніших ділянок, потрапити, щоб рятувати життя наших солдатів. У зв'язку з цим у мене питання , а хто ж у цьому випадку насправді дискредитує російську армію?" — запитує автор телеграм-каналу "Старше Едди".

"Сам факт існування цього прецеденту — наслідок злочинного діяння зрадників батьківщини в погонах. Ми спостерігаємо за кожним вашим кроком і жодна ваша дія не залишиться без нашої уваги. Ми — народ росії", — загрожує "Говорит ТопаZ".

"Сподіваюся, органи розберуться в цій ситуації і, звісно ж, звернуть увагу на особу, яка написала подібний донос", — пише "воєнкор" Борис Рожин, відомий під псевдонімом Colonelcassad.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Readovka, сам Євіч упевнений, що справу ініціювала місцева влада.

"Євіч не планує бігати від суду, а відстоюватиме там свою честь, адже впевнений, що не зробив нічого поганого, а приховування справжнього стану справ ні до чого доброго не приведе", — повідомляє Readovka.

Хто такий Юрій Євіч

Уродженець Горлівки Юрій Євіч у 2014 році воював на Донбасі у лавах сепаратистів "ДНР", де отримав звання старшого лейтенанта медичної служби. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну брав участь у бойових діях у складі так званого "Союзу добровольців Донбасу". Відомий лекціями з тактичної медицини, які проводить для російських силовиків.

Український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, який пройшов через російський полон у 2014 році на Донбасі, стикався з Євічем у сумнозвісній донецькій в'язниці "Ізоляція".

"Був ще лікар, який мене тримав у свідомості, я його називаю "доктор Менгеле", тримав під час тортур у свідомості, щоб не помер, щоб постійно тримався. Юрій Євіч, він ще письменник, написав книгу і там у цій книзі є, як мене катували, як він це подає цікаво. Якщо набрати в Google "Юрій Євіч", то Google якраз видасть посилання на книгу, яку він написав. Він написав усе для того, щоб у Гаазі сидіти з Бородаєм", — розповів Світан в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

Також Євіч неодноразово виступав із нацистськими висловлюваннями, називаючи Україну "недокраїною", а українців – "недолюдьми".

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