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Российские пропагандисты "взбунтовались" из-за обвинений против "Z-патриота" Евича

11 апреля 2023 09:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Российские пропагандисты "взбунтовались" из-за обвинений против "Z-патриота" Евича
Горловский врач Юрий Евич проводил тренинги для российских военных. Фото: tksu.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российское провоенное сообщество решительно осудило обвинения прокремлевского активиста и члена т.н. "Союза добровольцев Донбасса" Юрия Евича. Ему предъявлены обвинения по закону о дискредитации ВС рф.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как известно, Юрий Евич получил обвинение по его лекции по тактической медицине для сотрудников Росгвардии. Кто-то из присутствовавших на мероприятии сообщил органам власти, что тот "отрицательно" оценил готовность российских войск. Евич указал на недостаточное обеспечение оккупационных войск, в том числе медикаментами.

В ответ на это российские "военкоры" выступили с решительным осуждением обвинений против Евича.

Последствия репрессий Кремля за критику

По мнению аналитиков ISW, все более широкое применение этого нового закона в россии, вероятно, станет источником растущего недовольства в провоенном инфопространстве. Вероятно, Евич предоставил внутренней российской аудитории важную правду о неудовлетворительном состоянии российской боевой медицины и был за это арестован, подчеркивают аналитики.

"Если Кремль использует этот закон, чтобы предотвратить честную критику действий российских войск или российского правительства даже во время внутренних дискуссий, он рискует повторить фундаментальные ошибки, которые привели к провалу начальных российских планов и кампании в феврале 2022 года", — отмечают эксперты Института.

Напомним, ранее сообщалось, что российские силовики открыли дело против известного "Z-патриота", горловского врача Юрия Евича. Он участвовал в военных действиях против Украины, а также обучал российских военных тактической медицине.

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