Российские ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, члена Европейского Союза и НАТО

Российские ракеты залетели в воздушное пространство Евросоюза, — Залужный
Две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в Украину.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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Российские ракеты в Молдове…
По информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора по фрегату в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.
Ракеты вошли в воздушное пространство соседней страны, но не рухнули, а продолжили полет.
…и Румынии
После этого, в 10:33, пересек границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.
После чего, в точке пересечения границ трех стран (Украина, Молдова и Румыния) российские крылатые ракеты вернулись на территорию Украины, куда и были запущены оккупантами.
Почему Украина не сбила эти ракеты
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Українська правда" заявил, что Воздушные силы могли сбить эти две ракеты.
Но, ввиду возможных рисков и угроз для населения двух соседних стран, это не сделали сразу, а дождались, когда ракеты покинули воздушное пространство Молдовы и Румынии.
Игнат напомнил, что россия не впервые действует подобным образом. Ранее ракеты страны-агрессора уже нарушали воздушное пространство Молдовы.
Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.
Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.
Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.
О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.
Фото из российских СМИ