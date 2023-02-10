Российские ракеты вошли в воздушное пространство Румынии, члена Европейского Союза и НАТО

Две ракеты "Калибр" облетели украинские системы ПВО через территорию Молдовы и Румынии

Две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в Украину.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Российские ракеты в Молдове…

По информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора по фрегату в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.

Ракеты вошли в воздушное пространство соседней страны, но не рухнули, а продолжили полет.

…и Румынии

После этого, в 10:33, пересек границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.

После чего, в точке пересечения границ трех стран (Украина, Молдова и Румыния) российские крылатые ракеты вернулись на территорию Украины, куда и были запущены оккупантами.

Почему Украина не сбила эти ракеты

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Українська правда" заявил, что Воздушные силы могли сбить эти две ракеты.

Но, ввиду возможных рисков и угроз для населения двух соседних стран, это не сделали сразу, а дождались, когда ракеты покинули воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Игнат напомнил, что россия не впервые действует подобным образом. Ранее ракеты страны-агрессора уже нарушали воздушное пространство Молдовы.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.

Фото из российских СМИ