Російські школярі вивчатимуть роботу безпілотників
У Росії учнів 10-11 класів навчатимуть управлінню безпілотниками. Такі заняття входять у курс початкової військової підготовки.
Про це повідомляє Міносвіти РФ.
Як російських школярів навчатимуть керуванню дронами
Раніше стало відомо, що операторів дронів почнуть готувати в коледжах, куди абітурієнти вступають після дев'ятого класу.
Влада Курганської області вже повідомила, що за відповідну спеціальність відкрили у місцевому технологічному коледжі.
У Татарстані студентів коледжів також залучали до збирання безпілотників. Роботи проводили у примусовому порядку. З неповнолітніх студентів взяли підписки про нерозголошення. У разі їх порушення передбачено штраф до двох мільйонів рублів.
А вже з 1 вересня російські школярі вивчатимуть "Захист Вітчизни" за оновленою програмою — до курсу додали вивчення БпЛА. Підлітків навчатимуть проводити розвідку місцевості та застосовувати дрони у бойових умовах.
Як повідомляють у Міносвіти РФ по завершенню навчального курсу школярі зможуть розбиратися в особливостях застосування БпЛА на війні, а також знатимуть алгоритм протидії дронам противника.
Нагадаємо, окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті.
Також ми писали, що зруйнована російським обстрілом школа в Чернігові не відчинить двері 1 вересня.