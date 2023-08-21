Російські школярі вивчатимуть роботу безпілотників

Юнак керує дроном. Ілюстративне фото: google.com

У Росії учнів 10-11 класів навчатимуть управлінню безпілотниками. Такі заняття входять у курс початкової військової підготовки.

Про це повідомляє Міносвіти РФ.

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Як російських школярів навчатимуть керуванню дронами

Раніше стало відомо, що операторів дронів почнуть готувати в коледжах, куди абітурієнти вступають після дев'ятого класу.

Влада Курганської області вже повідомила, що за відповідну спеціальність відкрили у місцевому технологічному коледжі.

У Татарстані студентів коледжів також залучали до збирання безпілотників. Роботи проводили у примусовому порядку. З неповнолітніх студентів взяли підписки про нерозголошення. У разі їх порушення передбачено штраф до двох мільйонів рублів.

А вже з 1 вересня російські школярі вивчатимуть "Захист Вітчизни" за оновленою програмою — до курсу додали вивчення БпЛА. Підлітків навчатимуть проводити розвідку місцевості та застосовувати дрони у бойових умовах.

Як повідомляють у Міносвіти РФ по завершенню навчального курсу школярі зможуть розбиратися в особливостях застосування БпЛА на війні, а також знатимуть алгоритм протидії дронам противника.

Скриншот повідомлення росЗМІ

Нагадаємо, окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті.

Також ми писали, що зруйнована російським обстрілом школа в Чернігові не відчинить двері 1 вересня.