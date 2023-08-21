Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російські школярі вивчатимуть роботу безпілотників arrow

Російські школярі вивчатимуть роботу безпілотників

21 серпня 2023 19:57
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Російські школярі вивчатимуть роботу безпілотників
Юнак керує дроном. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Росії учнів 10-11 класів навчатимуть управлінню безпілотниками. Такі заняття входять у курс початкової військової підготовки.

Про це повідомляє Міносвіти РФ.

Читайте також:

Як російських школярів навчатимуть керуванню дронами

Раніше стало відомо, що операторів дронів почнуть готувати в коледжах, куди абітурієнти вступають після дев'ятого класу.

Влада Курганської області  вже повідомила, що за відповідну спеціальність відкрили у місцевому технологічному коледжі.

У Татарстані студентів коледжів також залучали до збирання безпілотників. Роботи проводили у примусовому порядку. З неповнолітніх студентів взяли підписки про нерозголошення. У разі їх порушення передбачено штраф до двох мільйонів рублів.

А вже з 1 вересня російські школярі вивчатимуть "Захист Вітчизни" за оновленою програмою — до курсу додали вивчення БпЛА. Підлітків навчатимуть проводити розвідку місцевості та застосовувати дрони у бойових умовах.

Як повідомляють у Міносвіти РФ по завершенню навчального курсу школярі зможуть розбиратися в особливостях застосування БпЛА на війні, а також знатимуть алгоритм протидії дронам противника. 

null
Скриншот повідомлення росЗМІ

Нагадаємо, окупанти хочуть навчати майбутніх фcбшників у мелітопольському педінституті.

Також ми писали, що зруйнована російським обстрілом школа в Чернігові не відчинить двері 1 вересня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз