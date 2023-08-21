Российские школьники будут изучать работу беспилотников
В России учащихся 10-11 классов будут обучать управлению беспилотниками. Такие занятия включаются в курс начальной военной подготовки.
Об этом сообщает Минобразования РФ.
Как российских школьников будут обучать управлению дронами
Ранее стало известно, что операторов дронов начнут готовить в колледжах, куда поступают абитуриенты после девятого класса.
Власти Курганской области уже сообщили, что за соответствующую специальность открыли в местном технологическом колледже.
В Татарстане студентов колледжей также привлекали к сбору беспилотников. Работы проводились в принудительном порядке. С несовершеннолетних студентов взяли подписки о неразглашении. В случае их нарушения предусмотрен штраф в размере двух миллионов рублей.
А уже с 1 сентября российские школьники будут изучать "Защиту Отечества" по обновленной программе - к курсу добавили изучение БПЛА. Подростков будут обучать разведку местности и применять дроны в боевых условиях.
Как сообщают в Минобразования РФ по завершению учебного курса школьники смогут разбираться в особенностях применения БПЛА на войне, а также будут знать алгоритм противодействия дронам противника.
Напомним, оккупанты хотят обучать будущих фcбшников в мелитопольском пединституте.
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