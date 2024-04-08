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Російські війська нарощують темпи наступу в Україні — звіт ISW

8 квітня 2024 09:02
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Бригадир Софія
редактор
Російські війська нарощують темпи наступу в Україні — звіт ISW
Російські військові. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни збільшують інтенсивність наступальних дій по всій лінії фронту в Україні. Одночасно вони намагаються зменшити можливі втрати особового складу та техніки.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у звіті від 7 квітня.

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Згідно з ISW, начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що очікує на зростання активності російських наступальних операцій ближче до кінця весни та на початку літа.

Президент України Володимир Зеленський також висловився, що основна активність російських військ може початися в кінці травня або червні.

ISW відзначає, що російські війська наростили темп своїх наступальних дій, зокрема, провівши механізовану атаку біля Часів Яру. Експерти інституту вивчення війни також вказують на зусилля Росії щодо зменшення втрат.

"Нещодавно ISW помітив, що російські війська прискорили темпи своїх наступальних операцій на всьому театрі бойових дій, зокрема, здійснивши 4 квітня механізовану атаку ротного рівня в напрямку Часів Яру, і продовжує оцінювати, що російські військові, схоже, пом'якшують ймовірне збільшення втрат у живій силі й техніці", — йдеться у повідомленні.

Зеленський та українські військові попереджають, що затримки у наданні міжнародної допомоги змушують Україну поступитися ініціативою на полі бою. Вони підкреслюють, що без чіткого розуміння того, коли і яка допомога буде надана, українські військові не можуть ефективно планувати контрнаступи чи оборону. ISW вважає, що ці затримки змушують українські оборонні сили приймати складні рішення щодо пріоритетів у своїй оборонній стратегії.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, як російські хакери протидіють надсиланню військової допомоги Україні.

Раніше ми писали, що в ISW пояснили, як вибухи на НПЗ в Росії свідчать про новітню стратегію України.

росія
окупанти
ISW
війна в Україні
фронт
ситуація на фронті

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