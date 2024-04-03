В ISW пояснили, як вибухи на НПЗ в Росії свідчать про новітню стратегію України

Наслідки атаки БпЛА у Татарстані. Фото: росЗМІ

Українські удари по особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані 2 квітня показали здатність України діставати ворожі цілі на великих відстанях у глибокому російському тилу. Частіші вибухи на нафтопереробних заводах РФ свідчать про новітню стратегію України.

Про це йдеться в звіті Інституту вивченні війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 2 квітня, російські Telegram-канали опублікували кадри, на яких видно, як три БпЛА вдарили по території особливої економічної зони "Алабуга", що призвело до потужного вибуху. Зокрема, Росія використовує виробничі потужності ОЕЗ "Алабуга" для виготовлення безпілотників "Shahed-136/131", якими щоденно обстрілює Україну.

Крім того, відомо, що безпілотники атакували ще й нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську, що в Татарстані. Російські джерела стверджують, що їхні засоби радіоелектронної боротьби збили дрон, але уламки впали на завод внаслідок чого почалася пожежа.

Наслідки атаки БпЛА на НПЗ "Танеко". Фото: росЗМІ

Як зазначають в ISW, агентство Reuters повідомило, що удар українського безпілотника по третьому за величиною нафтопереробному заводу Росії "Танеко", вплинув на основний нафтопереробний цех на підприємстві, який відповідає за половину нафтопереробного підприємства.

Відповідальність за атаку взяли на себе Служба безпеки України і Головне управління військової розвідки, а джерела в ГУР повідомили, що удар по Єлабузі завдав "значних руйнувань" виробничим потужностям заводу, де виробляють "шахеди". Російські джерела, включно з головою Татарстану Рустамом Мінніхановим, заперечували, що удари завдали будь-якої суттєвої шкоди заводам з виробництва безпілотників у СЕЗ "Алабуга" або НПЗ "Танеко", проте власні дані аналітиків та Reuters показують, що постійні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, таких як "Танеко", призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

"Удари 2 квітня є першими українськими ударами по Татарстану, а віддаленість цілей від кордонів України є суттєвим переломом у продемонстрованій Україні здатності завдавати дальні удари далеко в російський тил", — йдеться у звіті.

Дальність удару по РФ на мапі. Фото: скриншот

В ISW кажуть, що такі українські удари є необхідною складовою кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію.

Нагадаємо, вчора у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії. Після цього одразу спалахнула масштабна пожежа.

Того ж дня, 2 квітня, після вибухів у Татарстані, масштабна пожежа трапилася у російському Курську. Росіяни заявили, що місто також атакували БпЛА.