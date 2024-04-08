Российские войска наращивают темпы наступления в Украине — отчет ISW

Российские военные. Фото: Reuters

Россияне увеличивают интенсивность наступательных действий по всей линии фронта в Украине. Одновременно они пытаются снизить возможные потери личного состава и техники.

Об этом сообщил Институт изучения войны в отчете от 7 апреля.

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Согласно ISW, начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что ожидает роста активности российских наступательных операций ближе к концу весны и в начале лета.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил мнение, что основная активность российских войск может начаться в конце мая или июне.

ISW отмечает, что российские войска нарастили темп своих наступательных действий, в частности, проведя механизированную атаку возле Часового Яра. Эксперты института изучения войны также указывают на усилия России по уменьшению потерь.

"Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, совершив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня по направлению Часового Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Зеленский и украинские военные предупреждают, что задержки в оказании международной помощи заставляют Украину уступить инициативу на поле боя. Они подчеркивают, что без четкого понимания того, когда и какая помощь будет предоставлена, украинские военные не могут эффективно планировать контрнаступления или оборону. ISW считает, что эти задержки заставляют украинские оборонные силы принимать сложные решения по приоритетам в своей оборонной стратегии.

Напомним, что в ISW объяснили, как российские хакеры противодействуют передаче военной помощи Украине.

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