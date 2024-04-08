Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские войска наращивают темпы наступления в Украине — отчет ISW arrow

Российские войска наращивают темпы наступления в Украине — отчет ISW

8 апреля 2024 09:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Российские войска наращивают темпы наступления в Украине — отчет ISW
Российские военные. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне увеличивают интенсивность наступательных действий по всей линии фронта в Украине. Одновременно они пытаются снизить возможные потери личного состава и техники.

Об этом сообщил Институт изучения войны в отчете от 7 апреля.

Читайте также:

Россияне ускоряют темпы наступательных действий

Согласно ISW, начальник Главного управления военной разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что ожидает роста активности российских наступательных операций ближе к концу весны и в начале лета.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил мнение, что основная активность российских войск может начаться в конце мая или июне.

ISW отмечает, что российские войска нарастили темп своих наступательных действий, в частности, проведя механизированную атаку возле Часового Яра. Эксперты института изучения войны также указывают на усилия России по уменьшению потерь.

"Недавно ISW заметил, что российские войска ускорили темпы своих наступательных операций на всем театре боевых действий, в частности, совершив 4 апреля механизированную атаку ротного уровня по направлению Часового Яра, и продолжает оценивать, что российские военные, похоже, смягчают вероятное увеличение потерь в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Зеленский и украинские военные предупреждают, что задержки в оказании международной помощи заставляют Украину уступить инициативу на поле боя. Они подчеркивают, что без четкого понимания того, когда и какая помощь будет предоставлена, украинские военные не могут эффективно планировать контрнаступления или оборону. ISW считает, что эти задержки заставляют украинские оборонные силы принимать сложные решения по приоритетам в своей оборонной стратегии.

Напомним, что в ISW объяснили, как российские хакеры противодействуют передаче военной помощи Украине.

Ранее мы писали, что в ISW объяснили, как взрывы на НПЗ в России свидетельствуют о новейшей стратегии Украины.

россия
оккупанты
ISW
война в Украине
фронт
ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку