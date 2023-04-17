Російські війська обстріляли кілька областей в Україні: є поранені

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Херсонська міськрада

Минулої доби, 16 квітня, російські окупанти обстріляли Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє місцева влада.

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Запорізька область

Минулої доби в Запорізькій області сталося кілька хвиль обстрілів з боку противника, що залишили за собою сумну статистику: 56 атак на 16 мирних населених пунктів, включаючи 46 артилерійських ударів, 4 авіаційні нальоти, 4 атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів та 2 атаки із застосуванням реактив систем залпового вогню. За останніми даними, 52 об'єкти соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автомобілів та іншого майна було зруйновано.

Внаслідок обстрілів селища Преображенка постраждав 61-річний чоловік, якого було доставлено до лікарні для медичного обслуговування.

Херсонська область

Херсонська міська територіальна громада також опинилася під ударом супротивника протягом доби: 8 обстрілів із використанням 29 снарядів. Влучення були зафіксовані в різних населених пунктах, включаючи Херсон, Антонівку, Степанівку та Приозерне. У цей період острівна і лівобережна берегова частина Херсонської МТГ (дачні ділянки) була вражена противником.

Вночі противник двічі обстріляв Херсон, посилюючи напружену атмосферу в регіоні.

Харківська область

Святкові дні не принесли жодного покращення для мирного населення прикордонних та прифронтових міст та сіл Харківщини, які продовжували опинятися під вогнем супротивника. Населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів опинилися під обстрілом, ставши жертвами нещадної агресії.

У Чугуївському районі, у Вовчанську, щонайменше 11 приватних житлових будинків було пошкоджено, а в деяких випадках було зафіксовано пожежі. У Куп'янському районі, в селі Курилівка, також сталося пошкодження приватного домоволодіння.

Нагадаємо, що на Великдень, 16 квітня, російські окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади. Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" із ворожих мінометів та артилерії.