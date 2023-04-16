На Пасху оккупанты обстреляли три громады Сумской области
Сегодня на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
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Под вражеским огнем оказались такие громады:
- Великописаревская;
- Белопольская;
- Шалыгинская.
В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.
Противник бил по Шалыгинской громаде из артиллерии. Зафиксировано три "прилета".
"Великописаревская громада: шесть мин сбросили россияне на территорию громады", — говорится в сообщении.
В Белопольской громаде было семь российских "прилетов" из САУ.
К счастью, обошлось без потерь и разрушений.
Напомним, в течение суток россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и 28 авиаударов. Угроза новых атак остается высокой.
Также мы писали, что в воскресенье, 16 апреля, на Пасху русские из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые.
Сегодня ночью, 16 апреля, враг обстрелял Николаевскую область. Двое подростков погибли в результате ракетного удара.