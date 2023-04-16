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На Пасху оккупанты обстреляли три громады Сумской области

16 апреля 2023 23:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Пасху оккупанты обстреляли три громады Сумской области
Российские оккупанты совершают обстрел из артиллерии. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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Подробности

Под вражеским огнем оказались такие громады:

  • Великописаревская;
  • Белопольская;
  • Шалыгинская.

В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.

Противник бил по Шалыгинской громаде из артиллерии. Зафиксировано три "прилета".

"Великописаревская громада: шесть мин сбросили россияне на территорию громады", — говорится в сообщении.

В Белопольской громаде было семь российских "прилетов" из САУ.

К счастью, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним, в течение суток россияне нанесли по территории Украины 25 ракетных и 28 авиаударов. Угроза новых атак остается высокой.

Также мы писали, что в воскресенье, 16 апреля, на Пасху русские из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые.

Сегодня ночью, 16 апреля, враг обстрелял Николаевскую область. Двое подростков погибли в результате ракетного удара.

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