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Российские войска обстреляли несколько областей в Украине: есть раненые

17 апреля 2023 09:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские войска обстреляли несколько областей в Украине: есть раненые
Последствия обстрела в Херсонской области. Фото: Херсонский горсовет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные власти.

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Запорожская область

За прошедшие сутки в Запорожской области произошло несколько волн обстрелов со стороны противника, оставивших за собой печальную статистику: 56 атак на 16 мирных населенных пунктов, включая 46 артиллерийских ударов, 4 авиационных налета, 4 атаки с применением беспилотных летательных аппаратов и 2 атаки с применением реактивных систем залпового огня. По последним данным, 52 объекта социальной инфраструктуры, квартир, частных домов, автомобилей и другого имущества были разрушены.

В результате обстрелов поселка Преображенка пострадал 61-летний мужчина, который был доставлен в больницу для медицинского обслуживания.

Херсонская область

Херсонская городская территориальная громада также оказалась под ударом противника в течение суток: 8 обстрелов с использованием 29 снарядов. Попадания были зафиксированы в разных населенных пунктах, включая Херсон, Антоновку, Степановку и Приозерное. В этот же период островная и левобережная береговая часть Херсонской МТГ (дачные участки) была также поражена противником.

Ночью противник дважды обстрелял Херсон, усугубляя напряженную обстановку в регионе.

Харьковская область

Праздничные дни не принесли никакого улучшения для мирного населения пограничных и прифронтовых городов и сел Харьковщины, которые продолжали оказываться под огнем противника. Населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов оказались под обстрелом, став жертвами беспощадной агрессии.

В Чугуевском районе, в Волчанске, по меньшей мере 11 частных жилых домов были повреждены, а в некоторых случаях были зафиксированы пожары. В Купянском районе, в селе Куриловка, также произошло повреждение частного домовладения.

Напомним, что на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты продолжали обстреливать Сумскую область. Они атаковали три громады. В общей сложности было зафиксировано 16 "прилетов" из вражеских минометов и артиллерии.

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