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Російські війська втратили за добу понад 600 окупантів: Генштаб про успіхи ЗСУ на фронті

29 березня 2023 09:31
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Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 28 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, шість артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 609 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 966 (+0) од.;
  • артилерійських систем — 2 659 (+6) од.;
  • РСЗВ — 526 (+1) од.;
  • засобів ППО — 277 (+0) од.;
  • літаків — 306 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 239 (+4);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 507 (+5) од.;
  • спеціальної техніки — 288 (+1).

Втрати російської армії на 29 березня

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Мелітополі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителів у соцмережах та месенджерах повідомляють про "прильоти" по об'єктах, зайнятих окупантами. 

Фото: ЗСУ

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