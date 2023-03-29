Російські війська втратили за добу понад 600 окупантів: Генштаб про успіхи ЗСУ на фронті
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані загарбники
За 28 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили сім танків, шість артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано;
- танків — 3 609 (+7) од.;
- бойових броньованих машин — 6 966 (+0) од.;
- артилерійських систем — 2 659 (+6) од.;
- РСЗВ — 526 (+1) од.;
- засобів ППО — 277 (+0) од.;
- літаків — 306 (+1) од.;
- гелікоптерів — 291 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 239 (+4);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 507 (+5) од.;
- спеціальної техніки — 288 (+1).
Нагадаємо, що сьогодні вранці у Мелітополі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителів у соцмережах та месенджерах повідомляють про "прильоти" по об'єктах, зайнятих окупантами.
Фото: ЗСУ