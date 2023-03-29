Російські війська втратили за добу понад 600 окупантів: Генштаб про успіхи ЗСУ на фронті

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 28 березня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, шість артилерійських систем і одну ракетну систему залпового вогню.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано;

танків — 3 609 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 6 966 (+0) од.;

артилерійських систем — 2 659 (+6) од.;

РСЗВ — 526 (+1) од.;

засобів ППО — 277 (+0) од.;

літаків — 306 (+1) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 239 (+4);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 507 (+5) од.;

спеціальної техніки — 288 (+1).

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Мелітополі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителів у соцмережах та месенджерах повідомляють про "прильоти" по об'єктах, зайнятих окупантами.

Фото: ЗСУ