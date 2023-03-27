Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф
Протягом доби українські військові знищили ще приблизно 610 російських окупантів. До того ж загарбники залишились без шести бойових броньованих машин та кількох артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Загальні втрати армії рф за час війни:
- особового складу — близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано;
- танків — 3 595 (+0) од.;
- бойових броньованих машин — 6 953 (+6) од.;
- артилерійських систем — 2 638 (+7) од.;
- РСЗВ — 523 (+1) од.;
- засобів ППО — 277 (+0) од.;
- літаків — 305 (+0) од.;
- гелікоптерів — 291 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 216 (+0);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 493 (+7) од.;
- спеціальної техніки — 285 (+3).
Нагадаємо, протягом минулої доби українська армія знищила пункт управління та склад з боєприпасами російських окупантів. Також була уражена низка районів зосередження військ рф.
Також ми писали, що українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ росії. ЗСУ завдали нищівних втрат агресорам.
Додамо, російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.