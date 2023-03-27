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Бійці ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив нові втрати рф

27 березня 2023 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом доби українські військові знищили ще приблизно 610 російських окупантів. До того ж загарбники залишились без шести бойових броньованих машин та кількох артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні втрати армії рф за час війни:

  • особового складу — близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 595 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 953 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 2 638 (+7) од.;
  • РСЗВ — 523 (+1) од.;
  • засобів ППО — 277 (+0) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 216 (+0);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 493 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 285 (+3).

Нагадаємо, протягом минулої доби українська армія знищила пункт управління та склад з боєприпасами російських окупантів. Також була уражена низка районів зосередження військ рф.

Також ми писали, що українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ росії. ЗСУ завдали нищівних втрат агресорам.

Додамо, російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.

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