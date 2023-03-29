Российские войска потеряли за сутки более 600 окупантов: Генштаб об успехах ВСУ на фронте

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 28 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 172 340 (+610) человек ликвидировано;

танков — 3 609 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 6 966 (+0) ед.;

артиллерийских систем — 2 659 (+6) ед.;

РСЗО — 526 (+1) ед.;

средств ПВО — 277 (+0) ед.;

самолетов — 306 (+1) ед.;

вертолетов — 291 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 507 (+5) ед.;

специальной техники — 288 (+1).

Напомним, что сегодня утром в Мелитополе раздалось несколько взрывов. Местные жители в соцсетях и мессенджерах сообщают о "прилетах" по объектам, занятым оккупантами.

Фото: ВСУ