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Российские войска потеряли за сутки более 600 окупантов: Генштаб об успехах ВСУ на фронте

29 марта 2023 09:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 28 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 172 340 (+610) человек ликвидировано;
  • танков — 3 609 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 966 (+0) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 659 (+6) ед.;
  • РСЗО — 526 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 277 (+0) ед.;
  • самолетов — 306 (+1) ед.;
  • вертолетов — 291 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 507 (+5) ед.;
  • специальной техники — 288 (+1).

Потери русской армии на 29 марта

Напомним, что сегодня утром в Мелитополе раздалось несколько взрывов. Местные жители в соцсетях и мессенджерах сообщают о "прилетах" по объектам, занятым оккупантами.

Фото: ВСУ

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