Российские войска потеряли за сутки более 600 окупантов: Генштаб об успехах ВСУ на фронте
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 28 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, шесть артиллерийских систем и одну ракетную систему залпового огня.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 172 340 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3 609 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 966 (+0) ед.;
- артиллерийских систем — 2 659 (+6) ед.;
- РСЗО — 526 (+1) ед.;
- средств ПВО — 277 (+0) ед.;
- самолетов — 306 (+1) ед.;
- вертолетов — 291 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 507 (+5) ед.;
- специальной техники — 288 (+1).
Напомним, что сегодня утром в Мелитополе раздалось несколько взрывов. Местные жители в соцсетях и мессенджерах сообщают о "прилетах" по объектам, занятым оккупантами.
Фото: ВСУ