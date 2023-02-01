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Російські військові блогери все частіше розповідають про невдачі кремля на війні, — ISW

1 лютого 2023 08:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Блогери рф все частіше критикують міноборони за невдачі на фронті, — ISW
Такі заяви негативно впливають на рівень довіри росіян до міноборони
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Відомі російські військові блогери дедалі частіше критикують владу рф за невдачі на фронті. Зокрема, міноборони звинувачують у великих втратах серед особового складу армії рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Деталі

Так, в ефірі одного з російських державних телеканалів військовий блогер заявив, що повітряно-десантні війська рф втратили в Україні майже 50% особового складу. В ISW наголошують, що таке публічне оприлюднення цих даних значно підриває зусилля міністерства оборони росії, яке щоразу наголошує на "мінімальних втратах".

Аби взяти таких блогерів під власний контроль, кремль навіть запропонував деяким з них платформи на російських державних мовниках.

"Зусилля кремля залучити вибрану групу мілбогерів, надавши їм більше публічних і підвищених платформ, можуть дати зворотний результат, оскільки мілбогери можуть скористатися нагодою звернутися до російської ультранаціоналістичної спільноти, яка все більше критикує ведення війни кремлем", — зазначають аналітики Інституту.

Нагадаємо, раніше в ISW писали про те, як фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин змагається за політичний вплив в росії з ексватажком бойовиків Ігорем Гіркіним.

Як зазначають аналітики ISW, нещодавній конфлікт між Пригожиним і Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у росії. Мовляв, ці дві персони критикують кремлівського диктатора володимира путіна та борються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.

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