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Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

27 січня 2023 14:24
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Ситуація на Донецькому та Запорізькому напрямках — британська розвідка розвіяла заяви росіян про успіхи на фронті
Британська розвідка розвіяла міфи росіян про їхні "успіхи" на фронті
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Протягом останніх днів у росії заявляють про успіхи своєї армії у Запорізькій та Донецькій областях. Водночас британські розвідники наголошують, що реальний успіх росіян на цих ділянках фронту є малоймовірним. 

Про це повідомляється у звіті розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великої Британії.

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Останні шість днів російські мілблогери стверджують, що війська рф значно просунулися вперед, прорвавши українську оборону на двох ділянках: у Запорізькій області біля Оріхового та за 100 км на схід, у Донецькій області, поблизу Вугледару.

Своєю чергою британські розвідники зауважили, що росіяни, ймовірно, проводили локальні атаки поблизу цих населених пунктів, однак дуже малоймовірно, що вони дійсно досягли тут будь-яких істотних успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська операція продовжується", — резюмували розвідники.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що росія використовує на фронті муляжі, щоб ввести в оману українську розвідку. Зокрема, "гумові вироби" армії агресора були помічені на Запорізькому напрямку фронту. Українське військове керівництво висміяли армію окупанта, яка не впоралася навіть з таким трюком, адже муляжі військової техніки здулися.

Окрім того, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила, що окупаційна армія активно використовує мобільні крематорії. Таким чином армія ворога хоче приховати катастрофічні втрати. 

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року станом на 26 січня 2023 року російська армія втратила щонайменше 123 860 осіб

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