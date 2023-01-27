Ситуация в Донецком и Запорожском направлениях — британская разведка развеяла заявления россиян об успехах на фронте

Британская разведка развеяла мифы россиян об их "успехах" на фронте

В последние дни в россии заявляют об успехах своей армии в Запорожской и Донецкой областях. В то же время британские разведчики отмечают, что реальный успех россиян на этих участках фронта маловероятен.

Об этом сообщается в отчете разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.

Британская разведка опровергла заявления россиян об их "успехах" в Украине

Последние шесть дней российские милблогеры утверждают, что войска России значительно продвинулись вперед, прорвав украинскую оборону на двух участках: в Запорожской области возле Орехового и в 100 км к востоку, в Донецкой области, близ Угледара.

В свою очередь британские разведчики заметили, что россияне, вероятно, проводили локальные атаки вблизи этих населенных пунктов, однако очень маловероятно, что они действительно добились здесь каких-либо существенных успехов.

"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь намекнуть, что российская операция продолжается", — резюмировали разведчики.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что россия использует на фронте муляжи, чтобы ввести в заблуждение украинскую разведку. В частности, "резиновые изделия" армии агрессора были замечены на Запорожском направлении фронта. Украинское военное руководство высмеяли армию оккупанта, которая не справилась даже с таким трюком, ведь муляжи военной техники сдулись.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила, что оккупационная армия активно использует мобильные крематории. Таким образом, армия врага хочет скрыть катастрофические потери.

По данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2022 года по состоянию на 26 января 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере 123 860 человек.