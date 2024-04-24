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Російські військові розстріляли 65-річну жінку на окупованій Херсонщині, — прокуратура

24 квітня 2024 21:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські військові розстріляли 65-річну жінку на окупованій Херсонщині, — прокуратура
Російські окупанти. Ілюстративне фото: truescoopnews.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у середу, 24 квітня, в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Херсонської області розстріляли 65-річну жінку. Після цього окупанти намагалися підпалити її будинок.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За даними слідства, в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонського району окупанти прийшли на подвірʼя місцевої жінки та вимагали у неї гроші.

Не отримавши бажаного, росіяни здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї й вбили її. Після цих дій вони намагалися підпалити будинок жінки.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 15 квітня після масованих атак Росії на Харківщині почалися лісові пожежі. Вогонь вирував поблизу сіл Курилівка та Подоли Куп’янського району.

Також ми писали, що через російський ракетний удар по Чернігову 17 квітня загинула 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць.

вбивство
росіяни
Херсонська область
окупанти
окупація
війна в Україні

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