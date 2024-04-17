Ударом по Чернігову РФ вбила 25-річну поліцейську

Лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Фото: Нацполіція

Через російський ракетний удар по Чернігову, який РФ завдала 17 квітня, загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.

Про це повідомили у Національній поліції.

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У поліції розповіли, що в момент обстрілів дівчина перебувала вдома на лікарняному. Внаслідок удару вона отримала осколкове поранення, яке було несумісне із життям.

Аліна Миколаєць розпочала свою службу у правоохоронних органах у 2023 році, обійнявши посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління.

"Без доньки залишилися батьки дівчини", — написали у Нацполіції.

Скриншот допису

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Станом на 13:45 у Чернігові відомо про 14 загиблих та 61 постраждалого. На місці ракетного удару ще триває пошукова-рятувальна операція.