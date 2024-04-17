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Ударом по Чернігову РФ вбила 25-річну поліцейську

17 квітня 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ударом по Чернігову РФ вбила 25-річну поліцейську
Лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через російський ракетний удар по Чернігову, який РФ завдала 17 квітня, загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років. 

Про це повідомили у Національній поліції. 

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Що відомо про загиблу дівчину

У поліції розповіли, що в момент обстрілів дівчина перебувала вдома на лікарняному. Внаслідок удару вона отримала осколкове поранення, яке було несумісне із життям. 

Аліна Миколаєць розпочала свою службу у правоохоронних органах у 2023 році, обійнявши посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління. 

"Без доньки залишилися батьки дівчини", — написали у Нацполіції. 

Обстріл Чернігова
Скриншот допису

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. 

Станом на 13:45 у Чернігові відомо про 14 загиблих та 61 постраждалого. На місці ракетного удару ще триває пошукова-рятувальна операція. 

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