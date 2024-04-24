Российские военные расстреляли 65-летнюю женщину на оккупированной Херсонщине, — прокуратура
Российские военные в среду, 24 апреля, в одном из населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
На Херсонщине россияне расстреляли женщину
По данным следствия, в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной громады Херсонского района оккупанты пришли во двор местной женщины и потребовали у нее деньги.
Не получив желаемого, россияне произвели несколько выстрелов из автоматического оружия и убили ее. После этих действий они пытались поджечь дом женщины.
Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Напомним, 15 апреля после массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи сел Куриловка и Подолы Купянского района.
Также мы писали, что из-за российского ракетного удара по Чернигову 17 апреля погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.
Читайте Новини.LIVE!