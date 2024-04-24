Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские военные расстреляли 65-летнюю женщину на оккупированной Херсонщине, — прокуратура arrow

Российские военные расстреляли 65-летнюю женщину на оккупированной Херсонщине, — прокуратура

24 апреля 2024 21:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские военные расстреляли 65-летнюю женщину на оккупированной Херсонщине, — прокуратура
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: truescoopnews.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в среду, 24 апреля, в одном из населенных пунктов временно оккупированной Херсонской области расстреляли 65-летнюю женщину. После этого оккупанты пытались поджечь ее дом.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Читайте также:

На Херсонщине россияне расстреляли женщину

По данным следствия, в одном из населенных пунктов временно оккупированной Юбилейной громады Херсонского района оккупанты пришли во двор местной женщины и потребовали у нее деньги.

Не получив желаемого, россияне произвели несколько выстрелов из автоматического оружия и убили ее. После этих действий они пытались поджечь дом женщины.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

null
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 15 апреля после массированных атак России в Харьковской области начались лесные пожары. Огонь бушевал вблизи сел Куриловка и Подолы Купянского района.

Также мы писали, что из-за российского ракетного удара по Чернигову 17 апреля погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаевец.

убийство
россияне
Херсонская область
оккупанты
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри