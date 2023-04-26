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Російські військові вивели всю техніку з військової бази на півночі Криму

26 квітня 2023 23:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Російські військові вивели всю техніку з військової бази на півночі Криму
Російські призовники відправляються в гарнізони з пункту комплектування в Сімферополі. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти протягом останніх місяців прибрали військову техніку із району селища Медведівка у Джанкойському районі Криму. Замість цього окупанти вирили там окопи.

Про це повідомляє Крим.Реалії із посиланням на супутникові знімки.

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Судячи з фотографій за жовтень 2022 і січень 2023 року, в районі Медведівки була розташована російська бронетехніка та артилерія. На знімку за 25 квітня їх вже немає.

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Знімок за 25 жовтня 2022 року / Інфографіка: Схеми via Planet Labs
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Знімок за 3 січня 2023 року / Інфографіка: Схеми via Planet Labs
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Знімок за 25 квітня / Інфографіка: Схеми via Planet Labs

На одному з супутникових знімків також видно окопи в районі місця дислокації техніки.

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Знімок Медведівки за 25 квітня / Інфографіка: Схеми via Planet Labs

Зазначається, що супутникові фото підтверджують інформацію аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який також повідомляв про зняття техніки. Він також повідомляв про обладнання та оборонні споруди, які збудовані поблизу Медведівки. Африк зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що війна триватиме доти, доки всі українські території, включаючи Донбас та Крим, не повернуться під контроль України.

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