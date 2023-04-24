Повернення Криму стане фінальною точкою у завершенні війни, — Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Кінцем війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю РБК-Україна.

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За словами Буданова, війна триватиме доти, доки всі українські території, включаючи Донбас та Крим, не порвернуться під контроль України.

"Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів", — заявив очільник ГУР МО.

Однак війна не завершиться, якщо Крим деокупують першим, ніж Донецьку та Луганську області.

"Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал", — уточнює Буданов.

Неможливо завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем.

"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій", — наголошує керівник Головного управління розвідки.

Він також заявив, що вихід на кордони 91-року протягом 2023-го є "цілком осяжним" для української армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов розповів про подальшу долю Криму. За його словами, усе йде за планом.